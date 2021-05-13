В Сеть попала переписка учеников казанской гимназии №175 во время атаки стрелка

11 мая бывший ученик гимназии 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный охотничьим ружьем, ворвался в учебное заведение и устроил стрельбу. В результате нападения погибли девять человек, среди них семь учеников и двое учителей.

В Сети опубликовали переписку учителя и учеников 8 «Б» класса, которая происходила как раз во время нападения, пишет "Стархит".

"Сидите, пожалуйста, тихо", "Закройте дверь изнутри, хоть на швабру, хоть на что-нибудь, держитесь все вместе", "Пожалуйста, не паникуйте, и не передайте панику родителям", — писала Татьяна Сергеевна.

"Как не паниковать, если в школе стреляют!", "Дверь дергают... Кто-то дверь дергает!" — писали испуганные ученики.

Суда по времени, переписка происходила как раз тогда, когда Ильназ Галявиев уже ворвался в школу и расстрелял несколько человек. По словам очевидцев, он ходил по коридорам, пытаясь попасть и в другие кабинеты.

В частности одна из свидетельниц трагедии позже писала в соцсетях, что Ильназ несколько раз выстрелил по двери одного из кабинетов, но она не поддалась, поэтому он переключил свое внимание на что-то другое.

«Жизнь нашего класса держалась на двери кабинета, которую мы успели закрыть на ключ. Она оказалась хорошего качества», — написала Аниса.

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Как сообщала Politeka, всплыло заявление "казанского" стрелка накануне трагедии.

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