Синоптик дал прогноз погоды на лето в Украине

Народный синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз на каждый месяц, передает "ТСН".

Погода в июне в Украине

1-2 числа - тепло и дожди, 3-5 июня - жара, 6-7 июня - дожди, 9-22 июня - сухо и жарко, 25, 26, 30 - дожди, с 23 июня и до конца месяца - теплая погода;

Погода в июле в Украине

Начало месяца будет дождливым, с 4 по 8 июля - аномальная жара, 11-12 июля - дожди и бури, 16-17 июля - дожди, с 18 по 28 июля - жара, 25 - гроза и буря, 30 июля - дожди;

Погода в августе в Украине

1-3 августа - сильная жара, 2 августа - гроза и буря, 8 - буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа - дожди, с 19 по 21 и с 23 по 26 августа - жара.

Ранее мы писали, что в некоторых регионах Украины продлили учебный год

В Минобразовании сообщали, что украинские школы могут продлить учебный год на июнь из-за карантина. Однако у образовательных учреждений сейчас широкие автономные полномочия, и разные школы теоретически могут установить разные сроки окончания учебного года даже в одном и том же регионе.

Так, ученики школ в Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницкому продолжать посещать учебные заведения в июне.

Учебный год там продлили до 11, 8, 11 и до 14 июня соответственно.

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