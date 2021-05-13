В Минветеранов подсчитали, сколько украинцев прошло войну на Донбассе

Первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун рассказал во время форума Украина 30. Безопасность, что около 407 тысяч человек принимали участие в операции Объединенных сил в Донбассе.

Многие из них и сейчас продолжают защищать территориальную целостность Украины. При этом, по его словам, количество военных, имеющих боевой опыт, в стране превысило 700 тысяч украинцев. В их руках будущее Украины.

Согласно информации чиновника, в Украине приблизительно 250 тысяч участников боевых действий, являются ветеранами.

"В нашей стране насчитывается 787 тысяч участников боевых действий. Из них примерно 407 тысяч – это участники боевых действий на Донбассе. Процентов 80 из них проходят военную службу в различных силовых структурах нашего государства. То есть остается примерно 200-250 тысяч участников боевых действий, которые сейчас являются ветеранами", – пояснил Порхун во время форума.

Ко всему прочему, заместитель министра отметил, что сейчас в Украине разрабатывают электронный реестр участников боевых действий в стране. Планируется, что такой реестр будет содержать в себе данные из 16 электронных реестров других органов центральной исполнительной власти.

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