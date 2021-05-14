Народный праздник Бориса и Глеба отмечается 15 мая
Также его называют Соловьиным днем. Наши предки верили, что пение соловья 15 мая предвещает наступление лета.
Существовало очень много примет, которые были связаны с этой птицей. В эти дни могли сеять огурцы и тыкву. Чтобы овощи уродились, 15 мая перед посевом зарывали в землю перст.
Приметы 15 мая:
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- Соловей песней разливается – весну провожает, а лето встречает.
- Если восход ясный – к дождливому лету.
- Соловей всю ночь поет – следующий день будет солнечным.
- На Бориса и Глеба ясный закат – к засушливому лету.
- Кто утром услышит соловьиные песни – счастливым будет целый год.
В этот день нельзя тратить все денежные средства в этот день. Необходимо, чтобы к вечеру этого дня в кошельке осталось хотя бы немного, пусть и мелких, купюр.
Кроме того не желательно класть в кошелек вместе с деньгами чеки, в противном случае вы можете привлечь к себе лишние расходы.
Напомним, о Дне пророка Иеремия, почему категорически нельзя давать деньги в долг.
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