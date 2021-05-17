Артист умер на 70-м году жизни, известно о причине смерти
О кончине актера сообщили в соцсетях, передает Politeka.net. Похороны артиста пройдут в Душанбе.
Так, 15 мая скончался советский, таджикский актер театра и кино, народный артист Таджикистана Назирмад Мусоев. Смерть наступила прямо во время съемок нового фильма. Предварительная причина - сердечный приступ.
Коллеги рассказывают, что Мусоев никогда не жаловался на проблемы со здоровьем. Также об артисте они отзываются тепло. По словам коллег, таджикские режиссеры восторгались талантом Назирмада, а также его внешностью и голосом. Актеру часто предлагали роли в фильмах.
Кроме того, артисты рассказывают, что их коллега был бескорыстным и культурным человеком.
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Мусоев родился в 1952 году. В 1976 году он окончил обучение в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского в Москве.
Всю жизнь Мусоев проработал в Государственном молодежном театре имени Махмудджона Вохидова. Он удостоился почетного звания "Народного артиста Таджикистана".
После выхода на пенсию, Мусоев и дальше играл на сцене. В последние два года он исполнил роли в спектаклях "Пять жен Ходжи Насриддина" и "Тарма".
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