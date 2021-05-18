Зима обрушилась на Карпаты в разгаре мая

Об этом рассказали в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Снежить на горе Поп Иван Черногорский начало утром 18 мая, осадки ложатся ровно, потому что не ветренно, судя по фото из-за высокой влаги на горе туманно.

"По состоянию на 07: 30 18.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Ветер южный, юго-восточный 3-4 м/с. Температура воздуха 0 градусов", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что 10-летняя украинка написала маме странную записку и ушла из дома

Вечером 17 мая жительница Южноукраинска Николаевской области заявила в полицию о пропаже 10-летней дочки.

Женщина показала записку, которую написала девочка. В ней девочка просила, чтоб ее не искали и отключила телефон.

На поиски ребенка подняли все отделение полиции №3 Вознесенского райуправления.

Начали отрабатывать места возможного пребывания девочки и за короткий период времени заметили похожую по описанию школьницу, которая гуляла по ночному парку недалеко от дома.

Девочку передали матери и провели с обеими воспитательную беседу.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".

Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".