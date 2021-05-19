Известный американский актер Чарльз Гродин, который сыграл отца в комедиях «Бетховен» ушел из жизни в возрасте 86 лет

Гродин ушел из жизни во вторник в Уилтоне, штат Коннектикут, от рака костного мозга, сообщил его сын Николас Гродин, передает The Associated Press.

Гродин начал актерскую карьеру с роли барабанщика в фильме "2000 лье под водой". Но стал популярным после роли в нескольких частях "Бетховена", ремейке "Кинг-Конга" и комедии "Успеть до полуночи". В 1970-х знаменитость сыграл в бродвейском мюзикле "В это же время, в следующем году".

«Бетховен» принес ему успех в жанре семейной комедии о животных в 1992 году. На вопрос, почему он взял на себя такую ​​роль, он сказал Associated Press, что счастлив получить эту работу.

В 90-е годы Гродин зарекомендовал себя как либеральный комментатор на радио и телевидении. Он также написал пьесы и телевизионные сценарии, получив премию «Эмми» за работу в специальном выпуске Пола Саймона 1997 года, и написал несколько книг, в которых с юмором размышляет о его взлетах и ​​падениях в шоу-бизнесе.

У Гродина было двое детей: дочь Мэрион (комик) от его брака с Джули Фергюсон и сын Николас от брака с Элиссой Дурвуд. На какое-то время в 2000-х Гродин ушел из шоу-бизнеса, чтобы быть домашним отцом для своих детей.

В Сети поднялась волна скорби.

"RIP Чарльз Гродин, абсолютный гений", "Мой любимый Чарльз Гродин был отличным другом как на экране, так и вне его. Любезный, красивый, талантливый, обаятельный! Я буду очень по нему скучать", "Есть выражения лица Чарльза Гродина в Бетховене, которые отпечатались в моем мозгу на протяжении десятилетий. Презрение, которое этот человек испытывал к своей собаке, было самой смешной вещью на планете для пятилетнего Тревора. И это до сих пор весело", - пишут в соцсетях.

RIP Charles Grodin, an absolute genius pic.twitter.com/11YBdTYrdD — Steve Agee (@steveagee) May 18, 2021

There are facial expressions that Charles Grodin make in Beethoven that have been imprinted into my brain for decades. The disdain this one man had for his dog was the funniest thing on the planet for a 5 year old Trevor. And it's still funny. This man never phoned it in. RIP. pic.twitter.com/ES8BS2uRQL — tjd (@tjdobbin) May 18, 2021

Напомним, перестало биться сердце легендарного актера, который вошел в историю: "Непоправимая потеря".

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