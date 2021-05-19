Известный американский актер Чарльз Гродин, который сыграл отца в комедиях «Бетховен» ушел из жизни в возрасте 86 лет
Гродин ушел из жизни во вторник в Уилтоне, штат Коннектикут, от рака костного мозга, сообщил его сын Николас Гродин, передает The Associated Press.
Гродин начал актерскую карьеру с роли барабанщика в фильме "2000 лье под водой". Но стал популярным после роли в нескольких частях "Бетховена", ремейке "Кинг-Конга" и комедии "Успеть до полуночи". В 1970-х знаменитость сыграл в бродвейском мюзикле "В это же время, в следующем году".
«Бетховен» принес ему успех в жанре семейной комедии о животных в 1992 году. На вопрос, почему он взял на себя такую роль, он сказал Associated Press, что счастлив получить эту работу.
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В 90-е годы Гродин зарекомендовал себя как либеральный комментатор на радио и телевидении. Он также написал пьесы и телевизионные сценарии, получив премию «Эмми» за работу в специальном выпуске Пола Саймона 1997 года, и написал несколько книг, в которых с юмором размышляет о его взлетах и падениях в шоу-бизнесе.
У Гродина было двое детей: дочь Мэрион (комик) от его брака с Джули Фергюсон и сын Николас от брака с Элиссой Дурвуд. На какое-то время в 2000-х Гродин ушел из шоу-бизнеса, чтобы быть домашним отцом для своих детей.
В Сети поднялась волна скорби.
"RIP Чарльз Гродин, абсолютный гений", "Мой любимый Чарльз Гродин был отличным другом как на экране, так и вне его. Любезный, красивый, талантливый, обаятельный! Я буду очень по нему скучать", "Есть выражения лица Чарльза Гродина в Бетховене, которые отпечатались в моем мозгу на протяжении десятилетий. Презрение, которое этот человек испытывал к своей собаке, было самой смешной вещью на планете для пятилетнего Тревора. И это до сих пор весело", - пишут в соцсетях.
Напомним, перестало биться сердце легендарного актера, который вошел в историю: "Непоправимая потеря".
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