В Раду внесли постановление о назначении нового главы Минздрава
Как стало известно, сегодня, 19 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, по предложению фракции «Слуга народа», внес в Раду представление о назначении министром здравоохранения нынешнего главного санитарного врача Виктора Ляшко.
Соответствующий документ опубликовало издание "Вести".
К слову, ранее Шмыгаль назвал главную причину представления на отставку Степанова.
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"Основная причина представления, конечно, - это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, фактически постоянный перенос сроков поставок, темпов вакцинации", - сообщил премьер-министр.
Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрела вопрос увольнения трех министров.
18 мая на повестке дня было три кадровых вопроса: увольнение Владислава Криклия с должности Министра инфраструктуры, Игоря Петрашко - с должности Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Максима Степанова - с должности Министра здравоохранения.
Так, за отставку Владислава Криклия проголосовали 284 парламентария.
Свои голоса за отставку министра Петрашко отдали 280 нардепов.
За отставку Степанова проголосовали 292 депутата.
Напомним, главу Минздрава Степанова решили отправить в отставку, в Раде сделали срочное заявление: подробности.
Как сообщала Politeka, Верховная Рада одобрила онлайн-торги землей: что нужно знать украинцам.
Также Politeka писала, что в "Слуге народа" определились с заменой главе Минздрава Степанову, появилось заявление: подробности.