Стала известна причина самоубийства 15-летнего подростка из многодетной семьи

Пресс-офицер полиции Киевщины Ирина Прянишникова рассказала в интервью Фактам, что школьник накануне записал прощальное видео и выложил его в одной из социальных сетей.

На видео подросток говорит: то, что он собирается сделать, «это не из-за школы».

По словам пресс-офицера, мальчик находился в депрессии и часто говорил своим братьям и сестрам, что он устал и не может так больше жить. Он просто не смог пережить смерть приемных родителей.

Записав прощальное видео 17 мая рано утром, Денис уехал в Киев из села Липовый Скиток, которое находится в Фастовском районе. Это видео попало в поле зрения полицейских. Была дорога каждая секунда, и потому сразу же бросили большие силы на поиски парня. Подключили киберполицию и аэроразведку, постоянно держали связь с его родными и друзьями.

Установлено, также что парень для маскировки выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка, чтобы не дать себя обнаружить.

Напомним, что 17 мая, утром Денис Родиков ушел из дома, оставив в соцсетях сообщение о том, что намерен покончить жизнь самоубийством. Позже стало известно, что он прыгнул с моста, остался жив и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Утром следующего дня, в шесть часов, подросток умер.

В конце марта этого года у парня от коронавируса один за одним умерли приемные родители Владимир и Диана Родиковы, оставив 13 детей: пятерых своих (двое уже взрослые) и восьмерых приемных. 15-летний Денис был приемным ребенком.

Напомним, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки.

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