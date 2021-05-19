Сильный пожар охватил поселок, горят дома
Люди в панике выносят вещи и документы.
В огне оказался посёлок Дальний в Иркутской области - уже полностью сгорело 17 домов и ещё несколько продолжают полыхать.
"Тушить пожар просто нечем. Здесь всего одна пожарная машина и водовозка, но набрать воду не удаётся — повреждены столбы ЛЭП, насосы на водозаборе остались без электричества. Скоро жители могут остаться и без связи — у них разряжаются мобильники", - пишет телеграм-канал "Life shot".
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Помочь посёлку не могут и соседи, потому что нет дорожного и паромного сообщения.
Ранее мы писали, что харьковчанка и ее дети публично выбросили украинские паспорта.
Инцидент произошел после того, как они получили отказ вылететь в Стамбул. Почему женщина получила отказ - пока неизвестно.
Женщина сообщила, что билеты пришлось покупать два раза, но не помогло.
"Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства", – сообщила женщина, не уточнив причины отказа.
Дети повторили "подвиг" матери.
"Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу", – сказали дети и выбросили паспорта куда-то в сторону.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".
Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".