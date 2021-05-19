Сильный пожар охватил поселок, горят дома

Люди в панике выносят вещи и документы.

В огне оказался посёлок Дальний в Иркутской области - уже полностью сгорело 17 домов и ещё несколько продолжают полыхать.

"Тушить пожар просто нечем. Здесь всего одна пожарная машина и водовозка, но набрать воду не удаётся — повреждены столбы ЛЭП, насосы на водозаборе остались без электричества. Скоро жители могут остаться и без связи — у них разряжаются мобильники", - пишет телеграм-канал "Life shot".

Помочь посёлку не могут и соседи, потому что нет дорожного и паромного сообщения.

Ранее мы писали, что харьковчанка и ее дети публично выбросили украинские паспорта.

Инцидент произошел после того, как они получили отказ вылететь в Стамбул. Почему женщина получила отказ - пока неизвестно.

Женщина сообщила, что билеты пришлось покупать два раза, но не помогло.

"Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства", – сообщила женщина, не уточнив причины отказа.

Дети повторили "подвиг" матери.

"Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу", – сказали дети и выбросили паспорта куда-то в сторону.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".

Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".