Авиакатастрофа произошла недалеко от жилых домов

Военный самолет разбился в белорусских Барановичах - в городе находится военный аэродром.

Как сообщает «Интекс-Пресс», по предварительной информации в Барановичах упал самолет.

Возможно, это учебный самолет.

Судя по фото, самолет полностью уничтожен, а также он упал недалеко от жилых домов.

Информация о погибших выясняется.

Ранее мы писали, что сильный пожар охватил поселок, горят дома.

Люди в панике выносят вещи и документы.

В огне оказался посёлок Дальний в Иркутской области - уже полностью сгорело 17 домов и ещё несколько продолжают полыхать.

"Тушить пожар просто нечем. Здесь всего одна пожарная машина и водовозка, но набрать воду не удаётся — повреждены столбы ЛЭП, насосы на водозаборе остались без электричества. Скоро жители могут остаться и без связи — у них разряжаются мобильники", - пишет телеграм-канал "Life shot".

Помочь посёлку не могут и соседи, потому что нет дорожного и паромного сообщения.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

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