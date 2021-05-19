Авиакатастрофа произошла недалеко от жилых домов
Военный самолет разбился в белорусских Барановичах - в городе находится военный аэродром.
Как сообщает «Интекс-Пресс», по предварительной информации в Барановичах упал самолет.
Возможно, это учебный самолет.
Судя по фото, самолет полностью уничтожен, а также он упал недалеко от жилых домов.
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Информация о погибших выясняется.
Ранее мы писали, что сильный пожар охватил поселок, горят дома.
Люди в панике выносят вещи и документы.
В огне оказался посёлок Дальний в Иркутской области - уже полностью сгорело 17 домов и ещё несколько продолжают полыхать.
"Тушить пожар просто нечем. Здесь всего одна пожарная машина и водовозка, но набрать воду не удаётся — повреждены столбы ЛЭП, насосы на водозаборе остались без электричества. Скоро жители могут остаться и без связи — у них разряжаются мобильники", - пишет телеграм-канал "Life shot".
Помочь посёлку не могут и соседи, потому что нет дорожного и паромного сообщения.
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