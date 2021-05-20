На популярном украинском курорте в Затоке Одесской области запечатлели плачевную ситуацию
Так, нечистоты сбрасывают прямо в Черное море, при том что только пятая часть сточных вод проходит очистку перед сбросом в море, сообщают "Факты".
"В Затоке плачевная ситуация. По нашей информации, только 20% нечистот поступают на очистные сооружения и, соответственно, проходят необходимую процедуру очистки", - заявил руководитель Госэкоинспекции Юго-Западного округа Виталий Караулов.
По его словам, в этом году ситуацию планируют взять под особый контроль.
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Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
Антициклон "Vesna" примчит уже завтра, 21 мая, дождей в стране станет меньше, а суббота, 22-е число порадует солнцем и потеплением.
Однако уже в воскресенье, 23-го мая, в страну ворвется очередной атмосферный фронт з грозами и порывистым ветром.
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