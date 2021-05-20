Так, нечистоты сбрасывают прямо в Черное море, при том что только пятая часть сточных вод проходит очистку перед сбросом в море, сообщают " Факты ".

На популярном украинском курорте в Затоке Одесской области запечатлели плачевную ситуацию

"В Затоке плачевная ситуация. По нашей информации, только 20% нечистот поступают на очистные сооружения и, соответственно, проходят необходимую процедуру очистки", - заявил руководитель Госэкоинспекции Юго-Западного округа Виталий Караулов.

По его словам, в этом году ситуацию планируют взять под особый контроль.

Ранее мы писали, что в Украину несется антициклон , который кардинально поменяет погоду

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Антициклон "Vesna" примчит уже завтра, 21 мая, дождей в стране станет меньше, а суббота, 22-е число порадует солнцем и потеплением.

Однако уже в воскресенье, 23-го мая, в страну ворвется очередной атмосферный фронт з грозами и порывистым ветром.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".

Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".