Страшное ДТП произошло на одной из трасс в Киевской области

В результате столкновения двух авто один человек оказался в морге, еще двое - в больнице, передает Politeka.net со ссылкой на группу в соцсети Фейсбук dtp.kiev.ua.

Так, в 25 километрах от столицы возле села Путровка в сторону Одессы - легковой автомобиль "Шевроле Лачетти" делал разворот на трассе и не заметил "Мерседес" С класса, которой ехал навстречу. Столкновения не удалось избежать.

"Мерседес" на скорости около 100 километров в час ударил в боковую часть "Шевроле", которую, в свою очередь, отбросило на 30 метров от места удара. Водитель "Шевроле" погиб мгновенно. Водитель и пассажир "Мерседеса" госпитализированы.

По предварительной информации водитель "Шевроле" военнослужащий.

Пользователи обсуждают трагедию в комментариях:

"Такие развороты как там вообще надо запретить"

"Груда металлолома"

"Удивительно, что водитель мерседеса не сбежал по бляхерскому обычаю с места ДТП"

"судя по освещению, что помещало заметить?"

"Камикадзе"

Ранее мы рассказывали, в Киеве две женщины, которые управляли иномарками, угодили в ДТП, после чего началось громкое выяснение, кто прав, а кто нет. На опубликованных кадрах можно заметить явные повреждения у обеих машин, к счастью сами дамы за рулем не пострадали. На место вызывали полицию.

"Обе по их словам правые. Левых как всегда нет. Без трупов, спасибо!" - подписаны фото.

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Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.

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