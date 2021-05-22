В районе ТРЦ "Лавина", что в Сумах, в зоне отдыха избили ветерана АТО

Все началось из того, что мужчина приставал к двум женщинам в парке в Сумах. Одну из них агрессивный мужчина во время спора даже ударил в ногу. На крик о помощи и прибежал бывший служащий АТО, пишет местный портал "0542.ua".

Он встал на защиту девушек, но получил в ответ агрессию. Нападающий ударил его головой о плитку и бил ногами, пока тот не потерял сознание.

Когда ветерану АТО стало совсем плохо, мужчина решил снять пострадавшего на мобильный телефон и кричал: "АТОшник, который "вы**ывался", кричал "я герой"! Вы посмотрите на это чмо!" В это время две женщины просили его прекратить и кричали, чтобы он прекратил бить ветерана АТО, но тот не останавливался. Затем на место подбежали другие мужчины, которые держали нападающего, пока не приедет полиция.

Как сообщили "Укринформу" в отделе коммуникации полиции Сумской области, мужчина 1983 года рождения, сумчанин, был задержан на месте инцидента.

40-летний потерпевший отказался от претензий к своему обидчику. Он написал заявление о том, чтобы не проводили какой-либо проверки по данному поводу. В итоге нападавшего отпустили.



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