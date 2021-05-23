Врачи ампутировали пациенту не ту ногу
Хирургическое вмешательство провели 18 мая, а ошибку обнаружили лишь 20 мая, во время перевязки, пишет "Heute".
Страшную ошибку совершили в Австрии, там врачи сообщили, что ампутировать нужно было левую ногу, а отметку поставили на правой.
"Мы глубоко поражены тем, что, несмотря на стандарты качества, 82-летнему мужчине была ампутирована не та нога", – говорят в медучреждении.
Они сообщили, что просили пациента подтвердить, поставили ли отметку на правильной ноге. Но из-за заболевания артикуляция пенсионера была ограниченной.
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В больнице начали расследование, медика, который ампутировал ногу, уволили.
Кроме того мы писали, что в горах Турции исчезла украинка
Яна Кривошея, которая исчезла в горах недалеко от турецкой Анталии на майские праздники, пропала еще 10 дней назад.
Телефон Яны последний раз был в сети 4 мая в районе города Манавгат.
Поиски Яны Кривошеи продолжаются, ее разыскивают спасатели и полиция Турции, волонтеры и альпинисты из Украины.
Спасатели обнаружили в горах в районе Анталии палатку Яны - часть ее вещей было на месте, но отсутствовали два рюкзака.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
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