Врачи ампутировали пациенту не ту ногу

Хирургическое вмешательство провели 18 мая, а ошибку обнаружили лишь 20 мая, во время перевязки, пишет "Heute".

Страшную ошибку совершили в Австрии, там врачи сообщили, что ампутировать нужно было левую ногу, а отметку поставили на правой.

"Мы глубоко поражены тем, что, несмотря на стандарты качества, 82-летнему мужчине была ампутирована не та нога", – говорят в медучреждении.

Они сообщили, что просили пациента подтвердить, поставили ли отметку на правильной ноге. Но из-за заболевания артикуляция пенсионера была ограниченной.

В больнице начали расследование, медика, который ампутировал ногу, уволили.

Кроме того мы писали, что в горах Турции исчезла украинка

Яна Кривошея, которая исчезла в горах недалеко от турецкой Анталии на майские праздники, пропала еще 10 дней назад.

Телефон Яны последний раз был в сети 4 мая в районе города Манавгат.

Поиски Яны Кривошеи продолжаются, ее разыскивают спасатели и полиция Турции, волонтеры и альпинисты из Украины.

Спасатели обнаружили в горах в районе Анталии палатку Яны - часть ее вещей было на месте, но отсутствовали два рюкзака.