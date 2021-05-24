В Днепре водитель удивил поступком
Об этом в Facebook рассказала пострадавшая Виктория Манник.
По ее словам, дедушка на велосипеде не удержал равновесие упал на ее авто, разбив рулем заднюю фару.
Пенсионер извинился предложил девушке 500 гривен за разбитую фару.
"И тут я вижу, что впереди меня припарковалось авто и из него к нам идет мужчина. Он явно при этой ситуации был сзади в своем авто и всё видел. Видя всю эту ситуацию и мое и деда состояние...он произнес такие слова: "Отпустите дедушку, надо уважать старость, я Вам дам 1000 грн на ремонт и вытянул деньги", - пишет девушка.
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Девушка спросила, кем ему приходится дедушка, тот ответил, что никем и попросил отпустить пожилого мужчину.
Виктория взяла деньги и не стала вызывать полицию.
"Благодарю этого не знакомого человека ... Кто его знает, вам очень сильно повезло быть его родственником или другом! Благодарность его родителям за такого сына", - рассказала девушка.
Кроме того мы писали, что пенсионеры стали рекордсменами, забив свое тело татуировками.
Чарльз Хелмке и Шарлотта Гаттенберг проживают в США и являются самой татуированной пожилой парой.
Тело 67-летней женщины покрыто рисунками на 91,5%, а 75-летнего мужчины на 93,5%.
Влюбленные не собираются останавливаться на достигнутом.
Они попали в Книгу Рекордов Гиннеса -как "Самые татуированные люди своего возраста" .
"Я сразу решила, что моей целью станет масштабная татуировка на всё тело. И я до сих пор работаю над этим", - говорит женщина.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
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