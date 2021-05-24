Дети чуть не умерли от алкогольного отравления

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает "Суспільне Карпати".

Так, 23 мая, в Ивано-Франковске госпитализировали подростков 10-12 лет, которых нашли без сознания, позже выяснилось, что дети пили алкоголь.

Сверстники увидели их без сознания и вызвали медиков - дети несли друзей, находившихся без сознания, на руках.

Сад, где произошло ЧП, должен был открыться в этом году, в то же время местные жалуются на компании, которые там собираются.

После того как детей доставили в больницу, на территории сада вспыхнул пожар.

Причины отравления и возгорания на территории сада устанавливают правоохранители.

Кроме того мы писали, что в Днепре водитель удивил поступком.

Об этом в Facebook рассказала пострадавшая Виктория Манник.

По ее словам, дедушка на велосипеде не удержал равновесие упал на ее авто, разбив рулем заднюю фару.

Пенсионер извинился предложил девушке 500 гривен за разбитую фару.

"И тут я вижу, что впереди меня припарковалось авто и из него к нам идет мужчина. Он явно при этой ситуации был сзади в своем авто и всё видел. Видя всю эту ситуацию и мое и деда состояние...он произнес такие слова: "Отпустите дедушку, надо уважать старость, я Вам дам 1000 грн на ремонт и вытянул деньги", - пишет девушка.

Девушка спросила, кем ему приходится дедушка, тот ответил, что никем и попросил отпустить пожилого мужчину.

Виктория взяла деньги и не стала вызывать полицию.

"Благодарю этого не знакомого человека ... Кто его знает, вам очень сильно повезло быть его родственником или другом! Благодарность его родителям за такого сына", - рассказала девушка.