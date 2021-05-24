На Волыни колесо обозрения переполошило отдыхающих

В луцком парке внезапно остановилось колесо обозрения, на котором были люди, в том числе и дети. Те поднялись на высоту, а механизм остановился и перестал работать.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В полиции уточнили, что 3 мая в 16:00 в ГСЧС поступила информация, что в городе Луцк на территории парка имени Леси Украинки остановилось колесо, на котором находится 12 человек, из них — 6 детей. Люди, которые оказались на 30-метровой высоте, изрядно испугались.

Угрозы жизни и здоровью людей не было. Для снятия людей с колеса привлекли 14 спасателей и 4 единицы техники.

Длилась эвакуация около двух часов. Как давно работал двигатель и проходил ли аттракцион технический осмотр — сейчас будут выяснять правоохранители.

Также ранее сообщалось, что в Луцке в результате пожара погибла целая семья.

Спасатели выяснили, что возгорание произошло на кухне одной из квартир.

В горящей квартире спасателя удалось найти пожилую семейную пару. К сожалению, они были уже мертвы. Их дочку нашли последней. По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожности во время курения погибшего мужчины.

Напомним, что люди битком набили маршрутку в Луцке, вопреки карантину.

Как сообщала Politeka, в Луцке мужчину могут посадить в тюрьму за то, что он крал продукты в супермаркете.

Также Politeka писала, что в результате столкновения в Луцке у маршрутного автобуса была повреждена правая часть, а также от удара вылетело лобовое стекло.