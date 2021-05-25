26 мая наши предки называли днем Лукерьи-комарницы

Именно в этот день якобы оживают полчища комаров и мошек, если это произошло - нужно ждать ягодного лета.

Появление комаров предвещало знойное лето и если насекомые были особенно назойливы - предки ждали сильных гроз.

«Комары запищали, запасайся плащами», - говорили тогда.

В этот день люди осторожничали: старались не оставлять волос на расческе, их сжигали в костре или смывали водой. Если нарушить запрет, то отношения в семье могли на долгое время разладиться.

Нельзя в это день плакать, даже если это слёзы радости - можно привлечь в свою жизнь болезни и неудачи.

В этот день можно собирать травы - букет из чертополоха и зверобоя на год способен защитить хозяина от порчи, а ромашка с васильком – привлекут счастье.

Кроме того мы писали, что вскоре погода в Украине резко изменится - в конце месяца похолодает

Синоптики прогнозируют, что начало июня будет прохладным.

Согласно данным сайта Gismeteo, последние дни мая будут с дождями, и даже с грозами. Больше всего осадков выпадет на западе и севере Украины.

В четверг - пятницу 27-28 числа температура воздуха снизится, а уже 30 мая и до 2 июня синоптики прогнозируют, что на градусниках будет всего +12+13 на севере и западе, а на востоке и юге до +17.

К слову о Лунном затмении 26 мая: названа опасность даты и что нельзя делать.

Как сообщала Politeka, антициклон вытеснит дожди и грозы, названа дата: чего ждать от погоды.

Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.