В Днепре нашли кладбище машин полицейских

Некоторые авто с повреждениями после ДТП, остальные с виду целые, но по каким-то причинам оказались на "свалке", передает kharkiv_1654.

Возле одного из управлений патрульной полиции обнаружили целое кладбище брошенных неисправных авто патрульных.

"В Днепре, на территории УПП есть целое кладбище разбитых полицейских авто. Почему их никто не ремонтирует и кто за это ответит, непонятно. А пока мы можем посмотреть, на что пошли наши деньги", - пишут авторы.

На площадке расположены Toyota Prius, а также Mitsubishi Outlander.

Ранее мы писали, что пьяная девушка на огромной скорости сбила ребенка

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ирина Доценко.

В Виннице 24 мая произошла страшная авария - девушка в состоянии алкогольного опьянения на кроссовере наехала на ребенка.

"Сегодня на нашей улице (Ивана Богуна) произошла страшная авария по вине пьяной местной нелюдки, она на большой скорости сбила мальчика, который спокойно шел на тротуаре в школу", - написала Доценко.

Жертва ДТП стал 13-летний Андрей Тарасюк.

"Мальчик Тарасюк Андрей 13 лет золотой, добрый, отзывчивый ребенок, хороший друг, спортсмен. Андрей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Очень надеемся и верим, что Андрей преодолеет все, семье сил и терпения", - написала Ирина.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.

Также Politeka писала, что грузовик раздавил легковушку, водитель едва избежал самосуда: фото и детали ДТП.