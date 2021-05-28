Новая жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука Кристина Горняк поставила на место "советчиков" в Сети

34-летняя звезда сделала неожиданное обращение в Инстаграм, попросив украинцев не лезть в ее отношения с мужем, передает Politeka.net.

Как известно, Владимир и Кристина сыграли свадьбу, менее чем через год после его скандального развода с первой супругой Еленой Войченко. Тогда ведущего обвиняли в том, что он бросил двоих маленьких детей.

Остапчуки расписалась в ЗАГСе 15 октября 2020 без гостей, а сама же свадьба состоялась в ресторане в загородном комплексе в селе Вишенки под Киевом. Во время романтической церемонии разволновавшийся Владимир не смог сдержать слез.

В новых "сториз", которые выставила Кристина, девушка отметила, что вместе с мужем побывали на днях в том ресторане.

"На меня нахлынули воспоминания, я пересмотрела все видео и фото, я как будто там оказалась... И без лишней скромности все-таки считаю, что у нас была уникальная свадьба!", - поделилась она переживаниями.

Горняк показала серию кадров с самыми трогательными моментами церемонии, получив массу комментариев в директ и, как оказалось, не всегда приятных.

В частности, одна из ее подписчиц нелестно отозвалась о Владимире, якобы предупредив Кристину.

"Это нереально красиво! Но, к сожалению, через пару лет будем смотреть ваши интервью со слезами и рассказами, когда поймете, что это за человек. Сейчас он притворяется хорошо и вы в иллюзии. Вы такая хорошая и светлая девушка, очень жаль, что вы никогда не соприкасались с людьми такого психотипа и не знаете", - написала пользовательница.

Горняк не сдержала эмоций, вызверившись в ответ:

"А какое вам дело? Я вас спрашивала, ваши рекомендации и советы? Уйдите с моей страницы и не прыскайте своим ядом. Достали уже"

"Не бесите меня!", - подытожила она, подписав кадр.

Напомним, Жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я...."

Как сообщала Politeka, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: "Много поцелуев…".

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