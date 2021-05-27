Пользователи сети писали, что под маской скрывается молодая и красивая женщина

На улице в Черновцах заметили "попрошайку" с iPhone, которая просила на улице деньги у людей. Кроме того, она притворяется старушкой, хотя на самом деле ей около 30 лет.

Об этом написала в Facebook-сообществе "СтопХам. Буковина" местная жительница Юлия Загороднюк.

Женщина регулярно попрошайничает на пересечении проспекта Независимости и улицы Небесной Сотни. Она сидит на коленях одета в теплую куртку, лицо полностью прикрыто платком, в руках нищенка держит телефон, вероятно iPhone.

По словам Юлии Загороднюк, на "попрошайку" обратила внимание ее мама, которая очень расстроилась, что таким "бабушкам" приходится зарабатывать деньги на улице.

Затем девушка воочию увидела эту "попрошайку", которая доставала из кармана телефон, напоминающий iPhone 7 Plus.

"Я тогда проходя этот же переход обратила внимание на эту бабушку. Уже вместе с мамой смеялись, что она зря плакала. А сегодня эта LV так ловко выровняла спину и достала из кармана телефон iPhone, что я просто не смогла пройти спокойно", - прокомментировала Юлия Загороднюк.

В сети бурно отреагировали на ниндзя-попрошайку: "Штирлиц еще не был так близко к провалу", "Во-во! Ниндзя", "Гуляли сегодня, видели как она одевается, хотела сфотографировать ее, убежала. Довольно молодая женщина, красивая внешне".

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