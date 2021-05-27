В Украине ожидается ухудшение погодных условий
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.По словам специалиста, дожди, грозы и тепло ожидают жителей Украины в пятницу, 28 мая.
Ранее мы писали, что украинцам рассказали, какой будет погода летом в этом году
Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань.
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Июнь
До 6 июня жары ждать не стоит, темпуратура будет до 21-22 градусов тепла
16-17 июня возможно уже сильное похолодание, а теплеть начнет с 22 июня.
Дожди вероятны 2 июня, 6-8, 18-19, 24-26 и 30-го.
Напомним, что киевлян срочно предупредили, объявлен первый уровень опасности: в чем причина.
Как сообщала Politeka, стихия обрушилась на украинскую землю с новой силой: град мгновенно сменил жару, кадры.
Также Politeka писала, что стихия и холод идут на Украину: где начнет заливать уже в ближайшие дни.