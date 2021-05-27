По словам специалиста, дожди, грозы и тепло ожидают жителей Украины в пятницу, 28 мая.

Как передает Politeka.net , прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

"Итак, завтра в Украине периодические дожди, +20+24, на Западе +15+20 градусов, на Левобережье +23+27, на Востоке до +29 градусов", - отметила Диденко.

Синоптик также предупредила, что почти по все территории страны на выходных ожидается похолодание.