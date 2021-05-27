В Украине ожидается ухудшение погодных условий

Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, дожди, грозы и тепло ожидают жителей Украины в пятницу, 28 мая.

"Итак, завтра в Украине периодические дожди, +20+24, на Западе +15+20 градусов, на Левобережье +23+27, на Востоке до +29 градусов", - отметила Диденко.
Синоптик также предупредила, что почти по все территории страны на выходных ожидается похолодание.

весна, дождь

Ранее мы писали, что украинцам рассказали, какой будет погода летом в этом году

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

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Июнь

До 6 июня жары ждать не стоит, темпуратура будет до 21-22 градусов тепла

16-17 июня возможно уже сильное похолодание, а теплеть начнет с 22 июня.

Дожди вероятны 2 июня, 6-8, 18-19, 24-26 и 30-го.

Напомним, что киевлян срочно предупредили, объявлен первый уровень опасности: в чем причина.

Как сообщала Politeka, стихия обрушилась на украинскую землю с новой силой: град мгновенно сменил жару, кадры.

Также Politeka писала, что стихия и холод идут на Украину: где начнет заливать уже в ближайшие дни.