Женская сборная Украины по стрельбе стала победителем чемпионата Европы
В финальном поединке украинки не оставили шансов сборной РФ.
Украина, за которую выступали Елена Костевич, Полина Колесникова и Юлия Коростылева, разгромила Россию со счетом 17:11.
36-летняя Костевич в третий раз стала чемпионкой Европы. Ранее она завоевывала "золотые" медали в 2015 и 2016 годах. Также она является двукратной чемпионкой мира.
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37-летняя Коростылева уже становилась победительницей командного чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия.
А вот 24-летняя Колесникова ранее медали чемпионатов Европы не завоевывала.
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Теперь киевлянин Павел Клец расплачивается в магазине только рукой и открывает магнитный замок на двери с помощью чипа.
Все чипы размещены в руках, Павел рассказал журналистам, что в Украине уже около 10 чипированных людей
Стоимость каждого чипа - около 100 долларов. Все чипы Клеца производства США.
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