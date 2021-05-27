Женская сборная Украины по стрельбе стала победителем чемпионата Европы

В финальном поединке украинки не оставили шансов сборной РФ.

Украина, за которую выступали Елена Костевич, Полина Колесникова и Юлия Коростылева, разгромила Россию со счетом 17:11.

36-летняя Костевич в третий раз стала чемпионкой Европы. Ранее она завоевывала "золотые" медали в 2015 и 2016 годах. Также она является двукратной чемпионкой мира.

37-летняя Коростылева уже становилась победительницей командного чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия.

А вот 24-летняя Колесникова ранее медали чемпионатов Европы не завоевывала.

Ранее мы писали, что украинец вживил себе под кожу уже 8-й чип

Теперь киевлянин Павел Клец расплачивается в магазине только рукой и открывает магнитный замок на двери с помощью чипа.

Все чипы размещены в руках, Павел рассказал журналистам, что в Украине уже около 10 чипированных людей

Стоимость каждого чипа - около 100 долларов. Все чипы Клеца производства США.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

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