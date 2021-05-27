28 мая православные празднуют Вознесение Господне

Вознесение Господне - один из главных православных праздников, который установлен в память о вознесении Иисуса Христа и предупреждении о его втором пришествии на землю.

Главные традиции

В этот день принято молиться о благополучии и здравии. Говорят, перед тем, как вознестись на небеса, Христос выслушает все просьбы и исполнит их.

Также принято просить прощения у всех, кого обидели.

На Вознесение обязательно надо раздать милостыню нищим - это поможет сохранить мир в собственном доме.

Что нельзя делать

Нельзя ругаться, сквернословить и думать о плохом.

Нельзя мусорить и плевать на землю.

Желательно воздержаться от тяжелой физической работы.

Приметы

Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила;

Дождливый день праздника предвещал болезни и неурожай.

Если не будет дождя на Вознесение, то не будет еще шесть недель, а если на Вознесение пойдет дождь, то будет шесть недель идти;

На Вознесение хорошая погода - к урожаю;