28 мая православные празднуют Вознесение Господне
Вознесение Господне - один из главных православных праздников, который установлен в память о вознесении Иисуса Христа и предупреждении о его втором пришествии на землю.
Главные традиции
В этот день принято молиться о благополучии и здравии. Говорят, перед тем, как вознестись на небеса, Христос выслушает все просьбы и исполнит их.
Также принято просить прощения у всех, кого обидели.
На Вознесение обязательно надо раздать милостыню нищим - это поможет сохранить мир в собственном доме.
Что нельзя делать
Нельзя ругаться, сквернословить и думать о плохом.
Нельзя мусорить и плевать на землю.
Желательно воздержаться от тяжелой физической работы.
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Приметы
Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила;
Дождливый день праздника предвещал болезни и неурожай.
Если не будет дождя на Вознесение, то не будет еще шесть недель, а если на Вознесение пойдет дождь, то будет шесть недель идти;
На Вознесение хорошая погода - к урожаю;
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Июнь
До 6 июня жары ждать не стоит, темпуратура будет до 21-22 градусов тепла, а вот с 6 по 10 число - поднимется до 32.
16-17 июня возможно уже сильное похолодание, а теплеть начнет с 22 июня.
Дожди вероятны 2 июня, 6-8, 18-19, 24-26 и 30-го.
Июль
На протяжении месяца довольно жарко, от 27 до 29 градусов тепла. Также вероятны сильные бури – 2-3, 10-11, 17-19, 24-25 числах.
В июле может выпасть 45-50 мм дождя.
Август
С 1 по 11 августа ожидается сильная жара до 35 градусов. С 17-го числа температура понизится до 26 градусов, а в конце месяца и вовсе "похолодает" до 21-22.
Осадки вероятны 2, 9-10, 15, 22, 25 и 29 августа.
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