В Украине резко вырастут цены на фрукты
В 2021 годувзлетят цены на косточковые сорта ягод и фруктов.
Об этом сообщил экономист Олег Пендзин, передает "ГолосUA".
"Я думаю, в этом году цены на косточковые будут выше уровня прошлого года. Возможно, цена будет плюс 15 процентов на общую стоимость всей продовольственной корзины, в том числе косточковых ягод и фруктов", - сказал аналитик.
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Рост цен на косточковые фрукты и ягоды будет происходить вместе с другими продуктами.
"К третьей декаде мая общая стоимость продовольственной корзины украинцев выросла на 15 процентов в год. Чтобы узнать, сколько будут стоить вишня, черешня, абрикосы, сливы в этом году, нужно к цене прошлого года добавить около 15 процентов", - прогнозирует Олег Пендзин.
К слову, этим летом в Украине ожидается рост стоимости ряда товаров
Об этом сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук.
Эксперт рассказал, что рост цен связан с поднявшейся стоимостью топлива. Кроме того не стоит забывать о повышении зарплат в Украине.
"Рост затрат на топливо, химикаты, на зарплаты рабочим — это неизбежно приводит к тому, что цены существенно вырастут, и они будут значительно выше, чем в прошлом году, если брать лето прошлого и этого года", — пояснил он.
Многие эксперты предупреждают, что весной подскочат цены на мясо, яйца и молочную продукцию в Украине. Также будут дорожать прошлогодние овощи, так как запасы урожая на складах почти подошли к концу.
Напомним, цены на популярный в Украине продукт резко снизятся, подробности.
Как сообщала Politeka, Одесса переживает рекордное подорожание цен на продуктовый набор.
Также Politeka писала, что украинцев срочно предупредили о подорожании продуктов, масло по 60 грн только начало.