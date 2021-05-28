В Украине резко вырастут цены на фрукты

В 2021 годувзлетят цены на косточковые сорта ягод и фруктов.

Об этом сообщил экономист Олег Пендзин, передает "ГолосUA".

"Я думаю, в этом году цены на косточковые будут выше уровня прошлого года. Возможно, цена будет плюс 15 процентов на общую стоимость всей продовольственной корзины, в том числе косточковых ягод и фруктов", - сказал аналитик.

Рост цен на косточковые фрукты и ягоды будет происходить вместе с другими продуктами.

"К третьей декаде мая общая стоимость продовольственной корзины украинцев выросла на 15 процентов в год. Чтобы узнать, сколько будут стоить вишня, черешня, абрикосы, сливы в этом году, нужно к цене прошлого года добавить около 15 процентов", - прогнозирует Олег Пендзин.

К слову, этим летом в Украине ожидается рост стоимости ряда товаров

Об этом сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук.

Эксперт рассказал, что рост цен связан с поднявшейся стоимостью топлива. Кроме того не стоит забывать о повышении зарплат в Украине.

"Рост затрат на топливо, химикаты, на зарплаты рабочим — это неизбежно приводит к тому, что цены существенно вырастут, и они будут значительно выше, чем в прошлом году, если брать лето прошлого и этого года", — пояснил он.

Многие эксперты предупреждают, что весной подскочат цены на мясо, яйца и молочную продукцию в Украине. Также будут дорожать прошлогодние овощи, так как запасы урожая на складах почти подошли к концу.

Напомним, цены на популярный в Украине продукт резко снизятся, подробности.

Как сообщала Politeka, Одесса переживает рекордное подорожание цен на продуктовый набор.

Также Politeka писала, что украинцев срочно предупредили о подорожании продуктов, масло по 60 грн только начало.