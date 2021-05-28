В зоне проведения ООС от пули снайпера погиб военный из Хмельницкой области

Об этом сообщила координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар, передает "Суспільне".

Военный погиб вблизи поселка Новотошкивське на Луганщине во время снайперского огня со стороны оккупантов.

В пресс-службе Хмельницкой ОГА сообщили, что 37-летний Максим Полевой был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Воевал за Украину с 2014 года, прошел Дебальцево.

У Максима остались родители, жена и двое детей.

Где и когда состоится прощание с Героем, будет сообщено позже.

Отмечается, что на месте трагического происшествия работали должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.