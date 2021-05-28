Ушла из жизни знаменитая итальянская актриса и звезда балета Карла Фраччи
Как стало известно, актриса, педагог, обладательница многочисленных премий Карла Фраччи, которую называли «королевой итальянского балета», ушла из жизни 27 мая в возрасте 84 лет.
Итальянские СМИ уточняют, что артистка какое-то время боролась с онкологией. При этом, она продолжала танцевать и преподавать до последнего.
Карла Фраччи родилась 20 августа 1936 года в Милане. С детства она занималась танцами и вскоре стала звездой балета, получив звание прима-балерины. Артистка исполняла главные партии в таких известных постановках, как "Жизель", "Сильфида", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта". Благодаря этим ролям она стала известна далеко за пределами своей страны.
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Президент Италии Серджио Маттарелла выразил соболезнования семье балерины в связи с ее кончиной.
В свою очередь, директор знаменитого итальянского оперного театра «Ла Скала» Доминик Мейер заявил, что Фраччи была самой важной фигурой в истории танца театра.
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