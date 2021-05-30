Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина стала популярной актрисой благодаря участию в "Женском квартале". Красотка также обожает спорт и занимается танцами у пилона. Не забывает девушка и о социальных сетях, которые активно развивает и делиться там интересным контентом.

В этот раз Катя опубликовала в Инстаграм фото, на котором показалась только в одной блузе, а образ дополнила шляпкой.

"Порою нужно чего-то не знать или что-то пропустить, чтобы оставаться счастливым", - написала Екатерина.

Также кадры опубликовала фотограф, которая снимала Никитину. На снимках Катя была и во весь рост, демонстрируя роскошные ножки. Интересно, что трусиков на красотке не было заметно.

"Такая легка и соблазнительная

Такая нежная и красивая

Такая улыбчивая и настоящая", - написала фотограф под публикацией.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ты все поклонников соблазняешь", "Шикарная, волшебная и очень-очень женственная", "О, а тут больше видно", "Невероятно красивая девушка из Кременчуга".

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