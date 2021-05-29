В июне ожидается сильнейшая магнитная буря, которая не даст покоя украинцам

Людям, которые попадают под влияние магнитных штормов, стоит подготовиться. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Так, сильнейшая магнитная буря в июне ожидается 16 числа. Ее уровень будет высоким, по сравнению с предыдущими, и достигнет отметки G1. Почувствовать недомогание можно накануне - 15 июня, а продлится это все до 17-го.

Также возможны небольшие геомагнитные колебания 2 и 3 июня, а также 8-9 июня. Эти штормы почувствуют только те, у кого есть склонность к метео перепадам.

Хотя и механизмы воздействия электромагнитных возмущений на человека изучены слабо, все же врачи наблюдают ухудшение состояния здоровья пациентов. У людей повышается давление, снижается работоспособность, начинаются головные боли, появляется тревожность и обостряются хронические заболевания, в том числе и аллергии

Некоторые предполагают, что так люди инстинктивно воспринимают колебания магнитного фона, как угрозу жизни. В результате у них повышается уровень гормонов стресса, кортизола и адреналина.

Врачи рекомендуют гипертоникам в дни магнитных бурь пить побольше воды, и снизить употребление соли. Как отмечают специалисты, соль задерживает жидкость в организме и это ведет к повышению давления.

Гипотоникам же советуют принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.

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