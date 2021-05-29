На 83 году жизни не стало журналиста-международника с огромным стажем Аркадия Сидорука

О смерти отца изданию "Детектор медиа" сообщил его сын Федор Сидорук. Заслуженный журналист Украины, политолог, переводчик, публицист и "патриах украинской журналистики", как его часто называли, умер 26 мая у себя дома на Закарпатье.

Творческий путь Аркадия Сидорука в журналистике, которого сейчас знают далеко за пределами страны, начался со второй половины 50-х годов прошлого века. Он работал в «Рабочей газете», «Вечернем Киеве», журнале «Украина» и других изданиях. Первым в Украине внедрил международный телефонный марафон. Был единственным в республике журналистом-международником.

Он был первым лауреатом премии "Приз Гарета Джонса". Гарет Джонс - британский журналист, который один из немногих рассказывал о Голодоморе в Украине 1932-33 годов. Сидорук активно занимался исследованием этой трагедии с 80-х годов.

Также Сидорук долгое время жил и работал в США - корреспондентом РАТАУ при ООН, корреспондентом ТАСС в Нью-Йорке и ИТАР-ТАСС в Вашингтоне. По возвращению из Штатов был заместителем главреда редакции стран Азии ТАСС в Москве.

В 90-х годах вернулся в Украину, где проживал до своих последних дней вместе с женой Анной.

В сети высказывают скорбь в связи с кончиной известного журналиста-международника, и вспоминают его не только как высокого профессионала, но также и как очень порядочного и скромного человека.

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