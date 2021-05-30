Страну всколыхнула трагическая весть о ветеране АТО, который защищал мирную жизнь украинцев

Так, в селе Витониж на Волыни покончил с собой ветеран АТО 46-летний Алексей Малоголовец. Его тело нашли 29 мая.

Об этом говорится на странице ОО "Рука помощи".

"Поступило очень печальное известие, в селе Витониж участник боевых действий Алексей Малоголовец покончил с собой. Очень больно, что такие молодые ребята не могут справиться с эмоциями и вот так решают свои проблемы, а еще больнее, что никого не волнует как живут, чем живут наши защитники! Светлая и вечная память! Покойся с миром!!! Родным и близким искренние соболезнования!", — говорится в публикации.

Тело Алексея Малоголовца было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас продолжается следствие для установления всех обстоятельств смерти ветерана АТО. Точные причины трагедии сейчас неизвестны.

Местное издание "Район.Рожище" сообщило, что Алексей Малоголовец защищал Украину в 2014 году. Службу проходил вблизи Лисичанска в Луганской области. Также уточняется, что тело мужчины обнаружили 29 мая, но предполагают, что Алексей Малоголовец совершил самоубийство несколько дней ранее.

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