Американский актер Гэвин МакЛауд, звезда фильма «Лодка любви», скончался рано утром 29 мая

Актер ушел из жизни в своем доме в Палм-Дезерт, Калифорния, сказала Стефани Стил Залин, его падчерица. Она объяснила его смерть его возрастом, сказав, что до недавнего времени он был здоров. Ему было 90 сообщает ABC News.

Она назвала его «самым лучшим, самым милым и чистым человеком». По ее словам, Гэвин МакЛауд невероятно любил жизнь.

Коллеги скорбят в социальных сетях.

Эд Аснер, игравший с Маклаудом в «Шоу Мэри Тайлер Мур», написал в Твиттере: «Мое сердце разбито. Гэвин был моим братом, моим соучастником в преступлении (и еде) и моим комическим заговорщиком».

My heart is broken. Gavin was my brother, my partner in crime (and food) and my comic conspirator. I will see you in a bit Gavin. Tell the gang I will see them in a bit. Betty! It’s just you and me now. pic.twitter.com/se4fwh7G1G — Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) May 29, 2021

Аллан Джордж Си (настоящее имя) родился в 1931 году в Нью-Йорке, отец - из коренных американцев. Си изучал актерское мастерство. Служил в ВВС. Экранный дебют - микророль на ТВ в 58-м. В дальнейшей фильмографии - более ста работ. Самые прославленные среди них - Хэппи из комедии "Флот МакХэйла", Мюррей Слотер в ситкоме "Мэри Тайлер Мур" и жизнерадостный капитан Меррилл Стубинг в комедийной "мыльной опере" "Лодка любви", национальной кузнице кадров.

Несмотря на пренебрежение критиками, сериал оказался чрезвычайно популярным, продлившись 11 сезонов и породив несколько телевизионных фильмов, в том числе два, в которых МакЛауд оставался у руля круизного лайнера. Это также привело к тому, что его наняли в качестве телеведущего для Princess Cruise Lines.

«Критики ненавидели это. Они назвали это бездумным телевидением, но мы стали послами доброй воли », - сказал он в интервью Los Angeles Times в 2013 году.

Rest In Peace my dear friend Gavin Macleod❤️ Thank you for all the special and beautiful heart filled conversations about life. I will always treasure the time I was lucky enough to spend with you. Love you #GavinMacleod 💓 pic.twitter.com/4r3AbpCaSX — Maureen McCormick (@MoMcCormick7) May 29, 2021

Среди его последних телевизионных работ были «Тронутый ангелом», «JAG» и «Король королев».

Беззаботный образ МакЛауда на экране контрастировал с его личной жизнью. В своих мемуарах 2013 года «Это говорит ваш капитан» МакЛауд признал, что боролся с алкоголизмом в 1960-х и 1970-х годах. Он также написал, что потеряв волосы в раннем возрасте, ему трудно найти работу в качестве актера.

«Я обошел весь город в поисках агента, но никому не было интересно представлять молодого человека с лысой головой Я знал, что мне нужно делать. Мне нужно было купить себе шиньон», - написал он. Парик «довольно быстро» изменил его удачу. К среднему возрасту парик ему уже не понадобился.

Маклауд, переживший два сердечных приступа, в интервью Associated Press в 2013 году часто использовал слово «благодарный».

«Это важное слово в моей жизни. Я так благодарен, что у меня был еще один день, еще один день, еще один день, и что у моих детей все хорошо», - сказал он.

Mid-80s. Somewhere between Richmond & DC, my brother says "Is that Captain Stubing in the car next to us?” It was. He and his wife were driving next to us past the Delaware Bridge. Their license plate? "LUVBOATS" True story! RIP Gavin MacLeod. pic.twitter.com/NigkFzZs1w — Doug Heye (@DougHeye) May 29, 2021

У Маклауда было четверо детей от его первой жены, Джоан Рутвик, с которой он развелся в 1972 году. Он был сыном алкоголика, и его проблемы с алкоголем привели ко второму разводу с актрисой-танцовщицей Патти Стил. После того, как Маклауд бросил пить, он и Стил снова поженились в 1985 году.

Помимо жены, у МакЛауда остались его дети, трое пасынков, 10 внуков и правнук, который родился в декабре.

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