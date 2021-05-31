Ветеран АТО свел счеты с жизнью на Волыни
По предварительным данным, Алексей Малоголовец совершил самоубийство несколько дней назад, тело участника АТО направили на судебно-медицинскую экспертизу, передает Район.Рожище.
Алексей Малоголовец родился в 1975 году и защищал Украину от оккупантов в 2014 году, мужчина проходил службу вблизи Лисичанска.
Церемония прощания прошла в 30 мая в селе Витониж.
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Его жена Ирина Ильющенкова рассказала, что 11 мая утром он вернулся домой после дежурства, отдохнул и около полудня на велосипеде отправился в местную автошколу, где проходил курсы для получения водительского удостоверения.
Когда муж не вернулся домой, его жена поехала в местную автошколу, но там ей сказали, что никаких занятий в тот день у них не было, и его там не видели. То есть он ушел на курсы, которых не было.
Родные мужчины сразу обратились в полицию.
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