Надувной батут, на котором играли дети, взорвался
Предварительно установлено, что сильно пострадали две девочки.
О происшествии в российском Барнауле сообщила помощница руководителя Следственного комитета по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, передают “РИА Новости”.
Инцидент произошел возле одного из торговых центров. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы.
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Девочки находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Ранее мы писали, что в украинской столице из окна многоэтажного дома выпал мужчина
Происшествие случилось на улице Елены Пчилки, мужчина выпал с 7 этажа, во время опроса никто из соседей не узнал погибшего.
"От полученных травм скончался на месте. На вид ему около 30 лет. Полиция опрашивает свидетелей", - говорится в публикации.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.