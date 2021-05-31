Надувной батут, на котором играли дети, взорвался

Предварительно установлено, что сильно пострадали две девочки.

О происшествии в российском Барнауле сообщила помощница руководителя Следственного комитета по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, передают “РИА Новости”.

Инцидент произошел возле одного из торговых центров. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы.

Девочки находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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Происшествие случилось на улице Елены Пчилки, мужчина выпал с 7 этажа, во время опроса никто из соседей не узнал погибшего.

"От полученных травм скончался на месте. На вид ему около 30 лет. Полиция опрашивает свидетелей", - говорится в публикации.

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