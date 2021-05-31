Ребенок нашел родную мать повешенной в ванной

Перед смертью женщина поссорилась с мужем, сообщает “Первый городской”.

Женщина разругалась с супругом и просила дочерей пойти погулять на улицу.

Когда дети вернулись, они направились мыть руки в ванную и там старшая дочь обнаружила собственную мать повешенной на поясе от халата.

Причины и обстоятельства смерти женщины выясняются.

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Предварительно установлено, что сильно пострадали две девочки.

О происшествии в российском Барнауле сообщила помощница руководителя Следственного комитета по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой.

Инцидент произошел возле одного из торговых центров. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы.

Девочки находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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