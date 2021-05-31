Ребенок нашел родную мать повешенной в ванной
Перед смертью женщина поссорилась с мужем, сообщает “Первый городской”.
Женщина разругалась с супругом и просила дочерей пойти погулять на улицу.
Когда дети вернулись, они направились мыть руки в ванную и там старшая дочь обнаружила собственную мать повешенной на поясе от халата.
Причины и обстоятельства смерти женщины выясняются.
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