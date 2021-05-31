В Бердянске едва не случилась трагедия с детьми

Так, на средней Косе едва не погибли двое детей.

По предварительной информации, двоих детей достали из воды без дыхания, с разницей больше 10 минут обоих детей удалось реанимировать.

На месте работали несколько бригад скорой помощи.

Один ребенок в состоянии средней тяжести доставлен в городскую больницу, другой 9-летний ребенок на момент приезда врачей находился в состоянии клинической смерти.

В течение 20-ти минут проводились реанимационные мероприятия, - к счастью, у ребенка появились признаки жизни, его доставили в отделение интенсивной терапии детской больницы.

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Предварительно установлено, что сильно пострадали две девочки.

О происшествии в российском Барнауле сообщила помощница руководителя Следственного комитета по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой.

Инцидент произошел возле одного из торговых центров. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы.

Девочки находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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