В Бердянске едва не случилась трагедия с детьми
Так, на средней Косе едва не погибли двое детей.
По предварительной информации, двоих детей достали из воды без дыхания, с разницей больше 10 минут обоих детей удалось реанимировать.
На месте работали несколько бригад скорой помощи.
Один ребенок в состоянии средней тяжести доставлен в городскую больницу, другой 9-летний ребенок на момент приезда врачей находился в состоянии клинической смерти.
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В течение 20-ти минут проводились реанимационные мероприятия, - к счастью, у ребенка появились признаки жизни, его доставили в отделение интенсивной терапии детской больницы.
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