Во временно оккупированном Крыму сильно ухудшилась погода - ливни затопили улицы полуострова
В Симферополе только за сутки выпало больше месячной нормы осадков, сообщает портал "3652".
Затопило торговый центр и территорию возле вокзала, а салоны транспорта залило водой.
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Общественный транспорт буквально тонул.
Ранее мы писали, что синоптик предупредил украинцев о "потопе" в июне
Первый месяц лета удивит украинцев обилием дождей, заявил народный синоптик Леонид Горбань.
По его словам, первые десять дней лета дождить будет через день-два, а завершатся они ливнями с грозой, местами с градом. Дневная температура постепенно опустится до 18-20.
Дальше будет две недели сухой нежаркой погоды, до +26-28 градусов, ночью +16-18 градусов.
"Ближе к концу месяца – очередной "потоп": с 23 по 27 июня Украину накроет мощный циклон. Но будет тепло, днем не ниже +20 градусов даже в северных регионах и в Карпатах. После того, как циклон потеряет свою силу и иссякнет, температура снова пойдет вверх, приближаясь к 30 градусам", - прогнозирует синоптик
К слову , погода в Украине резко испортится, "будет всего +12".
Как сообщала Politeka, антициклон вытеснит дожди и грозы, названа дата: чего ждать от погоды.
Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.