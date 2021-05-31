В городе Днепр произошла жуткая трагедия в ТРЦ

Мужчина без одежды ходил по карнизу, громко кричал и пел, потом он разбежался и прыгнул вниз.

Медики скорой около получаса пыталась реанимировать пострадавшего, спасти его не удалось.

Сотрудники полиции расследуют все обстоятельства трагедии.

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