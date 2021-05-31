В городе Днепр произошла жуткая трагедия в ТРЦ

Мужчина без одежды ходил по карнизу, громко кричал и пел, потом он разбежался и прыгнул вниз.

Медики скорой около получаса пыталась реанимировать пострадавшего, спасти его не удалось.

Сотрудники полиции расследуют все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее мы писали, что надувной батут, на котором играли дети, взорвался

Предварительно установлено, что сильно пострадали две девочки.

О происшествии в российском Барнауле сообщила помощница руководителя Следственного комитета по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой.

Инцидент произошел возле одного из торговых центров. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы.

Девочки находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.