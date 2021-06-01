В Николаеве затопило улицы

На улице Садовой движение вовсе остановилось - автомобилисты не рисковали ехать по луже 20 см глубиной.

Несколько водителей потеряли номера в лужах.

Ранее мы писали, что синоптик предупредил украинцев о "потопе" в июне

Первый месяц лета удивит украинцев обилием дождей, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, первые десять дней лета дождить будет через день-два, а завершатся они ливнями с грозой, местами с градом. Дневная температура постепенно опустится до 18-20.

Дальше будет две недели сухой нежаркой погоды, до +26-28 градусов, ночью +16-18 градусов.

"Ближе к концу месяца – очередной "потоп": с 23 по 27 июня Украину накроет мощный циклон. Но будет тепло, днем не ниже +20 градусов даже в северных регионах и в Карпатах. После того, как циклон потеряет свою силу и иссякнет, температура снова пойдет вверх, приближаясь к 30 градусам", - прогнозирует синоптик

К слову , погода в Украине резко испортится, "будет всего +12".

Как сообщала Politeka, антициклон вытеснит дожди и грозы, названа дата: чего ждать от погоды.

Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.