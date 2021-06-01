В Черновцах рухнул строительный кран

Подробности ЧП сообщили очевидцы в комментарии ІА АСС.

По предварительной информации, в результате инцидента на улице Эрлиха есть пострадавшие.

"На месте происшествия работает скорая. Крановщика из кабины вынесли медики. В каком он состоянии - пока неизвестно", - говорится в сообщении.





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