В Черновцах рухнул строительный кран
Подробности ЧП сообщили очевидцы в комментарии ІА АСС.
По предварительной информации, в результате инцидента на улице Эрлиха есть пострадавшие.
"На месте происшествия работает скорая. Крановщика из кабины вынесли медики. В каком он состоянии - пока неизвестно", - говорится в сообщении.
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Ранее мы сообщали, что в Италии оборвалась канатная дорога с людьми.
По предварительной информации в кабине находились 11 человек.
Двоих пострадавших детей в возрасте 5 и 9 лет доставили в больницу Турин, их состояние оценивается как тяжелое.
Кабина оборвалась в одной из самых высоких точек маршрута.
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