На Николаевщине подросток устроил масштабное ДТП
Как передает Politeka.net, подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Авария произошла 31 июня. 16-летний юноша, который находился за рулем автомобиля BMW X5, не справился с управлением, съехал в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся.
"Водитель и трое его пассажиров 15, 16 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Еще одна 17-летняя пассажирка от медицинской помощи отказалась", - говорится в сообщении.
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Санкция статьи, по которой квалифицировали инцидент, предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее мы сообщали, что на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская 31 мая лоб в лоб столкнулись Audi A6 и Renault Kangoo. Смертельное ДТП произошло в селе Сопошин Львовского района.
Было установлено, что водитель за рулем Audi был пьяным. Факт опьянения подозреваемого в совершении ДТП был подтвержден во время медицинского освидетельствования. В итоге 21-летнего молодого человека задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, произошло трагическое ДТП на трассе Киев-Чоп: медики не успели спасти людей, кадры аварии.
Также Politeka писала, что авто влетело в грузовик и превратилось в груду металла на киевской трассе.