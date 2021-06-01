На Николаевщине подросток устроил масштабное ДТП

Как передает Politeka.net, подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Авария произошла 31 июня. 16-летний юноша, который находился за рулем автомобиля BMW X5, не справился с управлением, съехал в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся.

"Водитель и трое его пассажиров 15, 16 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Еще одна 17-летняя пассажирка от медицинской помощи отказалась", - говорится в сообщении.

Санкция статьи, по которой квалифицировали инцидент, предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская 31 мая лоб в лоб столкнулись Audi A6 и Renault Kangoo. Смертельное ДТП произошло в селе Сопошин Львовского района.

Было установлено, что водитель за рулем Audi был пьяным. Факт опьянения подозреваемого в совершении ДТП был подтвержден во время медицинского освидетельствования. В итоге 21-летнего молодого человека задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, произошло трагическое ДТП на трассе Киев-Чоп: медики не успели спасти людей, кадры аварии.

Также Politeka писала, что авто влетело в грузовик и превратилось в груду металла на киевской трассе.







