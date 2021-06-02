Трагедия с украинским защитником произошла в Виннице

Так, вчера вечером в реанимации больницы Винницы от тяжелых травм и ожогов после аварии умер боец ​​полка "Азов" 41-летний Валерий Алмазов с позывным "Легионер". При жизни он служил в первой роте второго батальона полка "Азов".



Об этом сообщила пресс-служба полка "Азов".

В аварию мужчина попал вечером 30 мая в Виннице, куда приехал в отпуск. Катаясь на своем мотоцикле Honda, не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с бетонным ограждением.

От удара вспыхнул бензобак, а водитель получил перелом ключицы, множественные рваные раны, ожоги третьей-четвертой степени, открылось внутреннее кровотечение. Несколько суток врачи боролись за жизнь Валерия, друзья и неравнодушные жители города сдавали донорскую кровь, чтобы спасти мужчину. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Полк "Азов" выражает искренние соболезнования семье и друзьям павшего. Наше подразделение скорбит вместе с вами: мы потеряли настоящего воина, патриота, порядочного и смелого мужчину. Валерий Алмазов навсегда останется в нашей памяти", - отметили в полке.

В полк Валерий Алмазов пришел в 2015 году: сначала служил в роте разведки, в 2016 году присоединился к первой роте второго батальона подразделения, где и служил до сих пор.

До "Азова" мужчина уже имел военный опыт. Некоторое время служил во Французском иностранном легионе, из-за чего и получил позывной "Легионер". В мирное время Алмазов работал помощником юриста.

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