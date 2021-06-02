Синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве

Так, сегодня, 2 июня столицу накроет сильный ветер.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они отмечают, что в Киеве сегодня ожидается I уровень опасности.

"По информации Укргидрометцентра, 2 июня в Киеве днем порывы ветра 15-18 м / с", – сообщают синоптики.

Температура воздуха днем прогреется до +18 градусов.

Ранее мы писали, что Наталья Диденко в своем Facebook сообщила, что 1 июня минимальная температура в Украине составит +5 градусов, а днем ожидается до +15 градусов.

Дожди ожидаются со 2 по 4 июня, температура немного повысится до +20 градусов.

Настоящее потепление, ожидается уже в следующие субботу-воскресенье.

"Всем, кто интересуется, когда же потепление. В следующие субботу-воскресенье. Поэтому ближайшую неделю плащи и легкие куртки актуальны! 5-6 июня температура повысится и вспомнит о 20 градусах. Не мерзните, подносите к себе теплых котов", - прогнозирует Диденко.

К слову, погода в Украине резко испортится, "будет всего +12".

Как сообщала Politeka, антициклон вытеснит дожди и грозы, названа дата: чего ждать от погоды.

Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.