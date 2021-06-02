На Херснонщине в результате масштабного ДТП пострадали дети
На дороге столкнулись пять машин и пострадали девять человек, в том числе шестеро детей, сообщает "Сегодня".
По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомобиля Volkswagen с прицепом, который разворачивался на дороге, не подав сигнала.
В этот момент в него врезались машины, которые ехали навстречу.
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В результате аварии пострадали трое взрослых и шестеро детей.
7-летнего мальчика в тяжелом состоянии с мамой и трехмесячную девочку с мамой доставили в областную детскую больницу и троих детей 4-х и 8 лет в Голопристанскую больницу.
Ранее мы сообщали, что на Николаевщине подросток устроил масштабное ДТП.
16-летний парень, который находился за рулем автомобиля BMW X5, не справился с управлением, съехал в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся.
Он и трое его пассажиров 15, 16 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, произошло трагическое ДТП на трассе Киев-Чоп: медики не успели спасти людей, кадры аварии.
Также Politeka писала, что авто влетело в грузовик и превратилось в груду металла на киевской трассе.