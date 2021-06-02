А вы уже вакцинировались?

Украинцам будут выплачивать компенсации за осложнения, вызванные прививкой от коронавируса

Таким образом в правительстве намерены снизить уровень страха у многих украинцев перед вакцинацией, передает "Обозреватель".

На программу уже направлено 55 млн 920 тыс. грн.

Так, под действие постановы попадают украинцы, которые после вакцины получили:

Семье умершего от осложнений, вызванных вакцинацией будет выплачиваться 1 702 500 грн.

Неблагоприятным событием после иммунизации будет считаться любое ухудшение состояния, с которым пациент обратился в течение 30 дней после проведения прививки.

Напомним, по состоянию на 1 июня, в стране вакцинировались уже 1 048 013 человека, обе дозу получили 133 138 человек.

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