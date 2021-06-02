Горестная весть о смерти украинского защитника пришла из Киева
Стало известно о смерти морского пехотинца Вооруженных сил Украины, сержанта Дениса Позихайлова. 26-летний Герой был участником боевых действий на Донбассе.
О трагедии сообщила пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского на странице в Facebook.
Уточняется, что молодой парень умер в Киеве от онкологической болезни. С 11 мая 2021 года он проходил лечение в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-клинический госпиталь" в городе Киев. А 1 июня 2021 года в 04:00 утра в отделении реанимации и интенсивной терапии на 27 году жизни сердце Дениса остановилось.
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"Надежный товарищ, специалист своего дела, любящий муж и отец выполнял задачи в районе Операции Объединенных сил, но коварная болезнь застала его врасплох", – написали побратимы морпеха.
Известно, что у Дениса Позихайлова остались жена и 3-летняя дочь. Командование и весь личный состав 36 бригады выразили искренние соболезнования семье и близким умершего и обнародовали реквизиты для перечисления материальной помощи.
Украинцы в комментариях также выражзают слова поддержки близким и родным Героя: "Вечная память и царство Небесное герою", "Царство Небесное и вечная память Герою Украины! Искренние соболезнования родным", "Вечная память, царство Небесное. Искренние соболезнования родным, не забудем о силе его души".
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.