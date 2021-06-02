В Днепре мужчина плавал улицами города на байдарке
Как передает Politeka.net, забавные кадры опубликовали в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Из-за дождей, которые на протяжении двух дней заливают Днепр, улицы превратились в реки, добавив хлопот жителям города.
Но есть и люди, которые не унывают даже в таких ситуациях - мужчина решил устроить «заплыв» на байдарке в огромной луже.
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Непогода разгулялась не только в Днепре.
Черновцах 28 мая также ушли под поду. Из-за мощного ливня там затопило автостанцию и прилегающие улицы.
Местные жители в комментариях шутят, что Черновцы превратились в Венецию, а некоторые жалуются, что такое после дождя там происходит постоянно.
Кроме того, жителям Киевской области принес им дожди с градом, при этом в разных концах области он был разного размера.
Кое-где куски льда достигали размера с перепелиное яйцо в 3 см в диаметре.
К слову, погода в Украине резко испортится, "будет всего +12".
Как сообщала Politeka, антициклон вытеснит дожди и грозы, названа дата: чего ждать от погоды.
Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.