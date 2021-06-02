Ну и ну!

В Днепре мужчина плавал улицами города на байдарке

Как передает Politeka.net, забавные кадры опубликовали в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Из-за дождей, которые на протяжении двух дней заливают Днепр, улицы превратились в реки, добавив хлопот жителям города.

Но есть и люди, которые не унывают даже в таких ситуациях - мужчина решил устроить «заплыв» на байдарке в огромной луже.

Непогода разгулялась не только в Днепре.

Черновцах 28 мая также ушли под поду. Из-за мощного ливня там затопило автостанцию и прилегающие улицы.

Местные жители в комментариях шутят, что Черновцы превратились в Венецию, а некоторые жалуются, что такое после дождя там происходит постоянно.

Кроме того, жителям Киевской области принес им дожди с градом, при этом в разных концах области он был разного размера.

Кое-где куски льда достигали размера с перепелиное яйцо в 3 см в диаметре.

К слову, погода в Украине резко испортится, "будет всего +12".

Как сообщала Politeka, антициклон вытеснит дожди и грозы, названа дата: чего ждать от погоды.

Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.