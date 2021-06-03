На одном из популярных курортов в результате кораблекрушения назревает масштабная экологическая катастрофа с выбросом опасных химикатов

Серьезное ЧП произошло у берегов Шри-Ланки, которая пользуется большой популярностью как курорт, в том числе и среди украинцев.

20 мая к главному порту страны приблизился контейнеровоз X-Press Pearl, принадлежащий сингапурской компании X-Press Shipping. 15 мая он вышел из индийского порта в Коломбо с 1 486 контейнерами с химическими веществами на борту, среди которых было 25 тонн ядовитой азотной кислоты. Вскоре команда судна заметила утечку в одном из контейнеров с опасным веществом.

Шри-Ланка стала первой страной по курсу судна, которая согласилась его принять в аварийном состоянии. 20 мая на борту судна разгорелся пожар. К спасательной операции были привлечены специалисты и техника из Индии и Шри-Ланки, однако из-за пожара на судне прогремел взрыв, который расколол контейнеровоз на две части. К счастью, экипаж удалось эвакуировать в полном составе.

После взрыва остатки судна попытались отбуксировать подальше от берега, чтобы уменьшить загрязнение прибрежных вод, однако корма контейнеровоза пошла ко дну. По последним данным, часть контейнеровоза уже затонула.

Sri Lanka is facing its worst environmental disaster after a container ship caught fire and is now sinking.



The oil and chemical spill from the X-Press Pearl in the Indian Ocean has impacted fishermen's livelihoods after fishing was banned in the area. pic.twitter.com/6KHli6XH1w — AJ+ (@ajplus) June 2, 2021

UPDATE: A major part of the burnt MV X-Press Pearl which is being towed to deeper waters is sinking - SL Navy Spokesman- https://t.co/AdbT2JZqEY pic.twitter.com/BxmgKTbwvN — Chatura Alwis (@chaturaalwis) June 2, 2021

Загрязнение, спровоцированное катастрофой, распространилось на большую территорию западного побережья Шри-Ланки, сделав его небезопасным для отдыха туристов. Стоит отметить, что в этой части страны расположено немало туристических пляжей. В частности, в популярной бухте возле города Негомбо уже замечены обломки судна и нефтяные пятна. Судя по всему, о комфортных пляжах в этой части страны на ближайшее время можно забыть.

Sri Lanka is witnessing one of its worst marine #pollution disasters because of the fire in the container ship X-Press Pearl. #SriLanka #XPressPearl #MarinePollution pic.twitter.com/wAQLjr4hs6 — tve (@tveinspire) June 2, 2021

По данным правительства Шри-Ланки, ЧП уже привело к гибели многих представителей морской фауны, а также к «колоссальному загрязнению» воды и пляжей. Власти временно запретили рыбакам заниматься промыслом в водах, пострадавших от катастрофы.

Общий ущерб от трагедии пока оценить невозможно, однако она явно сильно скажется на экономике Шри-Ланки.

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