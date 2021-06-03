В Украине ожидается ухудшение погодных условий

Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, циклон продолжит "кошмарить" украинцев.

"4-го июня, циклон (карта 1) и его атмосферные фронты снова будут поливать дождями восток Украины, Юг, забрасывать влагу в центральные области и немного дотягиваться до северной части", - сообщила Диденко.

Среди счастливчиков окажутся жители большинства областей Севера и Запада - там осадков не ожидается.

Синоптик также отметила, что температура воздуха в Украине с каждым днем будет повышаться - в четверг столбики термометров подымутся до 22 градусов со знаком "плюс".

Стоит отметить, что в последние дни в Украине снова бушевала непогода. В результате 50 населенных пунктов в трех областях остались без света.

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Отмечается, что поселки остались без света из-за сильных порывов ветра и грозы. Там сработала система автоматической защиты, которая обесточила дома.

В некоторых городах Украины улицы и вовсе превратились в реки, а люди начали пересаживаться на лодки вместо авто.

К слову, погода в Украине резко испортится, "будет всего +12".

Как сообщала Politeka, антициклон вытеснит дожди и грозы, названа дата: чего ждать от погоды.

Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.