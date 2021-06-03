В Украине ожидается ухудшение погодных условий



Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook. По словам специалиста, циклон продолжит "кошмарить" украинцев.

"4-го июня, циклон (карта 1) и его атмосферные фронты снова будут поливать дождями восток Украины, Юг, забрасывать влагу в центральные области и немного дотягиваться до северной части", - сообщила Диденко.

Среди счастливчиков окажутся жители большинства областей Севера и Запада - там осадков не ожидается.





Синоптик также отметила, что температура воздуха в Украине с каждым днем будет повышаться - в четверг столбики термометров подымутся до 22 градусов со знаком "плюс".