В Украине ожидается ухудшение погодных условий
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, циклон продолжит "кошмарить" украинцев.
Стоит отметить, что в последние дни в Украине снова бушевала непогода. В результате 50 населенных пунктов в трех областях остались без света.
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Отмечается, что поселки остались без света из-за сильных порывов ветра и грозы. Там сработала система автоматической защиты, которая обесточила дома.
В некоторых городах Украины улицы и вовсе превратились в реки, а люди начали пересаживаться на лодки вместо авто.
К слову, погода в Украине резко испортится, "будет всего +12".
Как сообщала Politeka, антициклон вытеснит дожди и грозы, названа дата: чего ждать от погоды.
Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.